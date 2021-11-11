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قُبيل انطلاق اللقاء.. ادفوكات يكشف تشكيلة منتخب العراق أمام سوريا

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-11T15:59:03+0000
قُبيل انطلاق اللقاء.. ادفوكات يكشف تشكيلة منتخب العراق أمام سوريا

شفق نيوز/ كشف مدرب المنتخب العراقي بكرة القدم ديك ادفوكات عن التشكيلة الاساسية التي ستمثل المنتخب في مباراته التي ستنطلق في وقت لاحق يوم الخميس على ملعب الغرافة في الدوحة امام منتخب سوريا.

ومن المقرر بدء اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساءً ضمن التصفيات الاسيوية المؤهلة لكاس العالم 2022.

وسينزل المنتخب لارض الملعب بتشكيلة تتالف من: فهد طالب لحراسة المرمى ، احمد ابراهيم وربين سولاقا ومصطفى ناظم وفرانس بطرس ومهند جعاز ، لخط الدفاع ، وامجد عطوان ومحمد علي عبود واحمد فاضل لخط الوسط ، وبشار رسن وعلي الحمادي للهجوم.

وقبل بداية المباراة صرح ادفوكات أن التنافسُ في هذه المجموعة على أشده، والمستويات الفنية متقاربةٌ بالنظر لما آلت إليه الدقائق الحاسمة في مباراة لبنان وايران، ونتطلع للفوز في مباراة اليوم أمام سوريا.

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