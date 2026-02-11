قيود جديدة على "مواد التشجيع" في دوري نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد

أصدرت اللجنة الأمنية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، تبليغاً رسمياً موجهاً إلى روابط الأندية المشاركة في دوري نجوم العراق، يتضمن آلية تنظيم إدخال مواد التشجيع إلى الملاعب ابتداءً من المرحلة الثانية من المسابقة.

وجاء في التبليغ، استناداً إلى الكتاب السابق ذي العدد (62)، أنه سيتم منع إدخال أي مواد تشجيعية إلى الملاعب ما لم تحصل على الموافقات الرسمية المسبقة من اللجنة الأمنية عبر البريد الإلكتروني المعتمد لدى إدارات الأندية.

وشمل القرار المواد التشجيعية المختلفة، من بينها، الأعلام الكبيرة (2×3 متر)، الدخانيات، الطبول، الموسيقى الشعبية، اللافتات، الأدخنة وغيرها من مستلزمات التشجيع".

وأكدت اللجنة الأمنية أن "أي مخالفة لهذه التعليمات ستؤدي إلى منع دخول المواد إلى الملعب"، مشددةً على أهمية الالتزام بالإجراءات التنظيمية للحفاظ على الأمن والسلامة وضمان انسيابية المباريات.

ودعت اللجنة جميع روابط الأندية إلى التعاون الكامل والالتزام بالتعليمات النافذة، وإعلام إدارات أنديتهم بمضمون التبليغ والعمل بموجبه ابتداءً من المرحلة الثانية للدوري.