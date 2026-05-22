"قوقية" يودع الزوراء: أغادر مرغماً والنوارس ستبقى في قلبي

شفق نيوز- بغداد

أعلن مهاجم نادي الزوراء ولاعب المنتخب الوطني العراقي حسن عبد الكريم "قوقية"، يوم الجمعة، نهاية مشواره مع "النوارس" بعد موسمين بقميص الفريق الكروي، موجهاً رسالة وداع مؤثرة لجماهير الزوراء.

وقال قوقية عبر حسابه الشخصي في فيسبوك: "ما أصعب الوداع، أغادر الزوراء وقلبي مثقل بما لا يُقال، أغادر المكان الذي علمني كيف يكون الانتماء"، مؤكداً أن رحيله جاء رغماً عنه.

وأضاف: "هناك من أجبرنا على الرحيل رغم أن أرواحنا تريد البقاء"، ووجه اللاعب شكره لجماهير الزوراء قائلاً: "شكراً لكل قلب هتف باسمي ولكل لحظة عشتها هنا، سيبقى الزوراء قطعة ثابتة في قلبي مهما ابتعدت".

وكشفت مصادر رياضية عن تلقي "قوقية" عروضاً من أندية جماهيرية عراقية، إضافة إلى اهتمام أحد أندية الدوريات الخليجية بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات المقبلة.