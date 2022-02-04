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"قوقية" يفوز بـ"نجم المستقبل" في استفتاء اسيوي

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-04T12:03:09+0000
"قوقية" يفوز بـ"نجم المستقبل" في استفتاء اسيوي

شفق نيوز/ ذكر شرار حيدر رئيس نادي الكرخ يوم الجمعة، ان الاتحاد الاسيوي اعلن عن فوز لاعب المنتخب الوطني ونادي الكرخ حسن عبد الكريم "قوقية" في تصويت خاص بنجم المستقبل عن الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم.

وقال شرار لوكالة شفق نيوز؛ "إننا فخورون باللاعب الواعد حسن عبد الكريم الذي برز من نادينا الكرخ وقدم مستويات ملفته مع المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022".

وتوقع شرار؛ ان يكون للاعب العراق الواعد حسن عبد الكريم مستقبلا زاهراً في مجال كرة القدم.

وأجرى موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، استفتاء على حسابه الرسمي في موقع فيسبوك، عن نجم المستقبل في القارة الاسيوية.

وحصر الاتحاد التصويت ما بين نجم المنتخب العراقي ولاعب نادي الكرخ حسن عبد الكريم الشهير بـ"قوقية"، واللاعب الصيني هيون تاي.

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