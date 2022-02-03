سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

"قوقية" يفضل الاحتراف في الخليج وإيران ثاني خياراته

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-03T19:16:09+0000
"قوقية" يفضل الاحتراف في الخليج وإيران ثاني خياراته

شفق نيوز / أعلنت إدارة نادي الكرخ لكرة القدم، يوم الخميس، تلقيها رسالة من نادي سبهان الإيراني، تبدي رغبتها بالتعاقد مع لاعب المنتخب والكرخ حسن عبد الكريم "قوقية".

وقال رئيس النادي، شرار حيدر، لوكالة شفق نيوز، "نحن مع مصلحة اللاعب حسن بكل الأحوال، كونه لاعب شاب مثل المنتخب وبرز معه ومثل فريق الكرخ في الدوري الممتاز على أفضل حال" .

وأضاف حيدر، أن "الإدارة أخذت رأي اللاعب، وجلست معه وكانت رغبته أن تكون العروض من أندية خليجية، كونه يفضل ذلك إلا أنه في حال لم يحصل على عرض خليجي، سيوافق على عرض سبهان" .

وأشار إلى أن "إدارة نادي الكرخ، تذهب لما يخدم لاعب المنتخب ويضمن حقوقه وحقوق ناديه، ولن تقف أمام طموح اللاعب في الاحتراف بأي بلد يخدم مشواره الكروي".

related

التطبيعية تدعو صالح راضي وشرار حيدر لحل نزاع قانوني

Date: 2021-07-27 15:16:52
التطبيعية تدعو صالح راضي وشرار حيدر لحل نزاع قانوني

شرار حيدر يفتح النار على مزدوجي المناصب في اتحاد الكرة العراقي

Date: 2021-10-02 06:57:13
شرار حيدر يفتح النار على مزدوجي المناصب في اتحاد الكرة العراقي

شرار حيدر ينفي إبعاد كاتانيتش ويكشف نقاط "تصحيح المسار"

Date: 2021-06-01 19:28:35
شرار حيدر ينفي إبعاد كاتانيتش ويكشف نقاط "تصحيح المسار"

وزير عراقي يصالح "الغريمين" درجال وشرار .. صور

Date: 2021-11-10 15:13:15
وزير عراقي يصالح "الغريمين" درجال وشرار .. صور

رئيس نادي الكرخ يرد على أنباء بيعه مباراة الفريق مع الصناعات الكهربائية

Date: 2021-07-12 21:04:49
رئيس نادي الكرخ يرد على أنباء بيعه مباراة الفريق مع الصناعات الكهربائية

الكرخ يعترض على إنزال 4 فرق الى الدرجة الأولى: ليس من حق اتحاد الكرة

Date: 2022-01-24 07:35:00
الكرخ يعترض على إنزال 4 فرق الى الدرجة الأولى: ليس من حق اتحاد الكرة

تعادل سلبي بين الكرخ وامانة بغداد

Date: 2021-07-18 16:00:03
تعادل سلبي بين الكرخ وامانة بغداد

المدير التنفيذي للجنة الاولمبية العراقية يحذر من "لعنة" شرار حيدر

Date: 2021-01-15 11:22:59
المدير التنفيذي للجنة الاولمبية العراقية يحذر من "لعنة" شرار حيدر