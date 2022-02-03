"قوقية" يفضل الاحتراف في الخليج وإيران ثاني خياراته

شفق نيوز / أعلنت إدارة نادي الكرخ لكرة القدم، يوم الخميس، تلقيها رسالة من نادي سبهان الإيراني، تبدي رغبتها بالتعاقد مع لاعب المنتخب والكرخ حسن عبد الكريم "قوقية".

وقال رئيس النادي، شرار حيدر، لوكالة شفق نيوز، "نحن مع مصلحة اللاعب حسن بكل الأحوال، كونه لاعب شاب مثل المنتخب وبرز معه ومثل فريق الكرخ في الدوري الممتاز على أفضل حال" .

وأضاف حيدر، أن "الإدارة أخذت رأي اللاعب، وجلست معه وكانت رغبته أن تكون العروض من أندية خليجية، كونه يفضل ذلك إلا أنه في حال لم يحصل على عرض خليجي، سيوافق على عرض سبهان" .

وأشار إلى أن "إدارة نادي الكرخ، تذهب لما يخدم لاعب المنتخب ويضمن حقوقه وحقوق ناديه، ولن تقف أمام طموح اللاعب في الاحتراف بأي بلد يخدم مشواره الكروي".