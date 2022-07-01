"قوقية" مع الزوراء بشرط.. وانتقالات وتجديد للأندية الجماهيرية

شفق نيوز / تضاربت الأنباء بشأن ضم لاعب المنتخب العراقي والموهبة القادمة حسن عبد الكريم "قوقية"، فيما جددت وتعاقدت إدارات الأندية العراقية الجماهيرية، مع لاعبين لتمثيل فرقها الكروية للموسم الكروي 2022-2023.

وأكد رئيس نادي الكرخ، شرار حيدر، لوكالة شفق نيوز، أن "اللاعب حسن عبد الكريم، قد اتفق بنسبة كبيرة جداً في مفاوضات انتهت الآن مع إدارة الزوراء التي تمكنت من خطفه من بين الأندية".

وأضاف حيدر، أن "قوقية وضع شرطاً في حال حصل على عقد خارجي محترم يستحق الانتقال فإنه سيحترف بذلك النادي"، مؤكداً أن "قوقية كان يرغب بتمثيل الزوراء، بناء على وصية والده الذي توفي قبل أسابيع والذي كان يتمنى أن يمثل ابنه الزوراء".

في غضون ذلك، حصلت وكالة شفق نيوز، على مجمل عمليات التجديدات والتعاقدات للأندية العراقية الجماهيرية، استعداداً للموسم الكروي المقبل.

وجددت إدارة نادي الشرطة للاعبين باسم فاضل واللاعب المحترف السوري فهد اليوسف واللاعب امير صباح واللاعب محمد جفال والحارس ياسين كريم واللاعب سعد ناطق والتجديد مع المدرب المصري مؤمن سليمان.

بينما تعاقدت إدارة الزوراء مع اللاعبين حسن عبد الكريم "قوقية" (مبدأياً) علاء عباس ومراد محمد والمحترف السنغالي إدريسا ناينغ.

أما القوة الجوية، فقد تعاقدت مع اللاعبين محمد قاسم وحمود مشعان واللاعب المحترف الغاني ستيفن بافور واللاعب الغاني ويلسون اكاكبو

في حين وقع نادي الطلبة، مع كل من حمزة عدنان والتجديد للحارس حسن احمد وزيد تحسين ووكاع رمضان.