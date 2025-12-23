"قوقية": فخر لنا اللعب أمام كريستيانو رونالدو أفضل لاعب بعد ميسي

شفق نيوز- الرياض

اعتبر لاعب نادي الزوراء العراقي، حسن عبد الكريم "قوقية"، مساء اليوم الثلاثاء، أن اللعب أمام النجم العالمي، مهاجم نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو "مدعاة للفخر".

وقال "قوقية" خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في العاصمة السعودية الرياض، قبل مباراة يوم غد، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن فريق الزوراء جاهز للقاء النصر ويسعى لخطف نقاط اللقاء من المتصدر لإسعاد جمهوره الكبير.

وأضاف: "النصر فريق قوي ويمتلك لاعبين على مستوى عالٍ والمباراة لن تكون سهلة لكن الزوراء قادر على المنافسة والخروج بنتيجة مرضية"، مشيراً إلى أن "اللعب أمام كريستيانو رونالدو، يعتبر فخراً لنا فهو ثاني أفضل لاعب بعد ليونيل ميسي".

فيما أكد مدرب نادي النصر، جورجي فرناندو بينهييرو دي جيسوس، أن رونالدو سيكون متواجد غداً أمام الزوراء.

وأعلن وفد نادي الزوراء العراقي، مساء اليوم الثلاثاء، عن الزي الذي سيرتديه فريقه الكروي أمام مضيفه نادي النصر السعودي في لقاء يوم غد ضمن منافسات دوري أبطال آسيا2 لكرة القدم، وتم الإعلان عن ذلك خلال المؤتمر الفني الخاص بالمباراة.

وكان النصر السعودي قد حقق فوزه الأول على مضيفه الزوراء العراقي بنتيجة 2-0، ضمن الجولة الثانية من مباريات دوري أبطال آسيا 2، في المباراة التي جرت مؤخراً في بغداد.

ويخوض الفريقان منافسات المجموعة الرابعة إلى جانب فريقي استقلال دوشنبه الطاجيكي وجوا الهندي.