قوس وسهم العراق يحصل على اوسمة في بطولة عربية.. صور 

شفق نيوز/ ضمن منافسات بطولة الاندية العربية للقوس والسهم الجارية في تونس، حصل زوجي الخطوط الجوية العراقية بالقوس والسهم على ذهبية ماكس تيم "ركيلف" عن طريق اللاعبة رند سعد واللاعب علي محي .

وفي فعالية ماكس تيم "كماوند" حصل الزوجي العراقي فاطمة سعد واسحاق ابراهيم على وسام ذهبي .

وحصل نادي الوحدة العراقي على وسام نحاسي في فعالية ماكس تيم عن طريق الزوجي زينب عصام وامجد محمد .

أما في المنافسات الفرقية فقد حقق فريق مركز فاطمة العراقي الفوز على نادي الشارقة الإماراتي بنتيجة 6-4 .

كما تمكن مركز فاطمة العراقي لفئة الناشئين الحصول على ذهبية الفرقي بعد فوزه على الفجيرة الإماراتي.