قوس وسهم العراق في بطولتين آسيويتين بالسعودية وتايوان

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للقوس والسهم، يوم الاثنين، عن موافقته للمشاركة في بطولتين آسيويتين بعد تلقيه دعوة رسمية من اتحاد غرب آسيا .

وقال رئيس الاتحاد العراقي للعبة سعد المشهداني، لوكالة شفق نيوز ان الاتحاد العراقي تلقى دعوتين رسميتين لمشاركة العراق في بطولة غرب اسيا للمتقدمين في السعودية ، وآسيا للشباب في تايوان .

واضاف ان الاتحاد قرر المشاركة في بطولتي آسيا للشباب التي تنطلق شهر تشرين الاول المقبل وغرب اسيا للمتقدمين التي تنطلق شهر تشرين الثاني المقبل .

واشار الى ان اتحاد اللعبة سيضع منهاجاً خاصاً لمنتخبيه بعد الاتفاق مع الجهاز الفني للمنتخبين بغية إعدادهما بشكل جيد للاستحقاقين الآسيويين المقبلين .