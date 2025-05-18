"قنبلة الصيف".. الهلال السعودي يلاحق نجم برشلونة بعرض ضخم

شفق نيوز/ كشف فيليكس دياز، رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن آخر التطورات المتعلقة بسعي نادي الهلال السعودي لضم أحد أبرز نجوم برشلونة خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ويستهدف الهلال تعزيز صفوفه بقوة تحضيراً للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، حيث تكثف إدارة النادي، برئاسة فهد بن نافل، جهودها للتعاقد مع لاعب عالمي يدعم الفريق خلال المرحلة القادمة.

ووفقًا لما ذكره فيليكس دياز، فإن إدارة الهلال تسعى بكل جدية للتعاقد مع البرازيلي رافينيا، نجم برشلونة، الذي يواجه أزمة في تجديد عقده مع الفريق الكتالوني.

وقال دياز في تصريحات تلفزيونية: "رافينيا لم يجدد مع برشلونة والنادي يريد بيعه، وأعتقد أن الهلال سيدخل بقوة لضم اللاعب، اللاعب سيكون قنبلة الصيف".

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن الهلال قدم عرضاً لصاحب الـ28 عامًا يمتد لأربع سنوات، بقيمة إجمالية تبلغ 200 مليون دولار، بواقع 50 مليون دولار سنويًا.

كما تقدّم الهلال، بحسب التقارير ذاتها، بعرض رسمي لنادي برشلونة بقيمة 114 مليون دولار مقابل التخلي عن الدولي البرازيلي.

ونجح رافينيا في تسجيل 34 هدفًا وصناعة 25 هدفًا خلال 55 مباراة خاضها مع برشلونة هذا الموسم، ويُعد من أبرز المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية في عام 2025.