قمتان في المساء.. مباريات اليوم ضمن الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز / تستكمل يوم السبت، مباريات الجولة 16 من الدوري العراقي الممتاز، بست مواجهات مرتقبة.

ويستضيف الصناعة نظيره الطلبة على ملعب الصناعة في الساعة 2:30، بينما يواجه نوروز نفط الوسط على ملعب فرانسو حريري في أربيل عند 2:30 أيضاً، في حين سيضيف زاخو نظيره أربيل في ملعب زاخو عند 4:30.

هذا ومن المقرر أن يواجه نادي الديوانية نظيره القاسم على ملعب كربلاء الدولي، عند 5 مساء، فيما يلتقي النجف والنفط على ملعب النجف الدولي عند 7:30 مساء، ويواجه الشرطة نظيره كربلاء على ملعب الشعب في بغداد، في نفس التوقيت.

وعاد نادي القوة الجوية لكرة القدم، إلى صدارة ترتيب الدوري العراقي الممتاز، بعد فوزه على مضيفه الكرخ بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة 16 من البطولة أمس السبت، مستفيداً أيضاً من تعادل الزوراء أمام نفط البصرة، إيجابياً بنتيجة 2-2.