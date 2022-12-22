قمتان جماهيرية وكوردستانية في مباريات الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز / أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن مباريات الجولة 12 للدوري الممتاز التي تبدأ يوم السبت المقبل، بإقامة 3 مواجهات على أن تستكمل يوم الأحد بإقامة (7) مباريات أخرى.

ويلتقي يوم السبت في الساعة الثانية من بعد الظهر، فريقا نفط ميسان والقاسم في ملعب ميسان الدولي، وبنفس الوقت يستضيف فريق نادي الصناعة في ملعبه فريق نادي الديوانية، بينما تقام مباراة واحدة على ملعب الشعب الدولي في الساعة الخامسة عصراً بين فريقي الحدود وضيفه نادي النجف.

وفي مباريات يوم الأحد المقبل، يلتقي فريق نادي الكرخ مع النفط في ملعب نادي الزوراء، بينما تقام مباراة أخرى في ملعب الشعب الدولي تجمع فريق نادي القوة الجوية وضيفه فريق نادي أربيل، على أن تجري المباراتين في الساعة الثانية ظهراً.

وتقام مباراتان في الساعة الرابعة والربع من اليوم ذاته تجمع الاولى فريقا كربلاء بضيفه الكهرباء على ملعب كربلاء الدولي، بينما تقام الثانية على ملعب دهوك في ديربي كوردستاني يجمع اصحاب الارض والجمهور دهوك وضيفه فريق نادي نوروز من السليمانية.

كما يستضيف ملعب الشعب الدولي في الساعة السادسة والنصف مباراة واحدة تجمع الشرطة بضيفه زاخو، فيما يختتم فريقا الطلبة والزوراء مباريات الجولة 12 في قمة جماهيرية تقام على ملعب المدينة الدولي في الساعة الثامنة والنصف مساءً من مساء اليوم ذاته.

ويتصدر فريق نادي الزوراء قائمة فرق الدوري الممتاز بعد انتهاء الجولة 11 برصيد 25 نقطة يليه النجف برصيد 23 نقطة، وبنفس الرصيد ياتي الكهرباء ثالثا بفارق الأهداف، ثم القوة الجوية رابعا برصيد 22 نقطة ، والطلبة خامساً برصيد 21 نقطة والشرطة سادساً برصيد 19 نقطة .