قمة إنجليزية وصدام إسباني.. تعرف على مباريات اليوم في الدوريات الكبرى

شفق نيوز/ تقام يوم الأحد، العديد من المباريات الهامة والقوية فى مختلف الملاعب والدوريات العالمية تأتي على رأسها مباراة تشيلسي ضد أرسنال في الدوري الانجليزي وكذلك مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد فى الدوري الاسباني.

مواعيد مباريات الدوري الانجليزي والقنوات الناقله

نوتينجهام فورست X نيوكاسل يونايتد – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports HD 2

توتنهام X إبسويتش تاون – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports HD 6

مانشستر يونايتد X ليستر سيتي – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

تشيلسي X آرسنال – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الاسباني والقنوات الناقلة

ريال بيتيس X سيلتا فيجو – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

ريال مايوركا X أتلتيكو مدريد – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

بلد الوليد X أتلتيك بيلباو – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2

خيتافي X جيرونا – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ريال سوسيداد X برشلونة – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقله

تالانتا X أودينيزي – الساعة 2:30 ظهرا على قناة AD Sports 1 HD

روما X بولونيا – الساعة 5 عصرا على قناة AD Sports 1 HD

مونزا X لاتسيو – الساعة 8 مساء على قناة AD Sports 1 HD

انتر ميلان X نابولي – الساعة 10:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقله

شتوتجارت X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 4

هايدنهايم X فولفسبورج – الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسى والقنوات الناقله

نيس X ليل – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports HD 4

رين X تولوز – الساعة 7 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2

مونبلييه X ستاد بريست – الساعة 7 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

لوهافر X ستاد ريمس – الساعة 7 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3

ليون X سانت إيتيان – الساعة 10:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4