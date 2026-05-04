قمة كروية في الجولة 34 للدوري الممتاز

تنطلق يوم الخميس المقبل مباريات الجولة 34 من منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، بإقامة تسع مباريات في بغداد وعدد من المحافظات، وتختتم منافسات الجولة بواحدة تلعب يوم الجمعة.

‏ويستضيف كربلاء فريق مصافي الجنوب على ملعب كربلاء الدولي، بينما يلاقي الجولان المتصدر ضيفه الوصيف الحدود في مباراة قمة الدوري الممتاز.

ويواجه فريق الرمادي ضيفه الناصرية على ملعب الرمادي،

‏في حين يستضيف فريق الحسين نظيره البيشمركة على ملعب 5000 متفرج في بغداد، كما يواجه نفط البصرة ضيفه ميسان على ملعب المدينة الرياضية الثاني.

هذا وسيلاقي فريق غاز الشمال على ملعب في كركوك ضيفه عفك، كما يواجه فريق الفهد ضيفه المصافي على ملعب الصوفية في الرمادي، ويلاقي الكاظمية ضيفه نفط الوسط، ويلاعب الجيش نظيره الحشد الشعبي.

‏في حين تقام مباراة واحدة يوم الجمعة المقبل ضمن المنافسات ذاتها تجمع فريق الاتصالات مع ضيفه البحري، وتقام المباراة على ملعب نادي الجيش.

وضمن الجولان تأهله لدوري النجوم للموسم المقبل وقبل انتهاء الدوري الممتاز، اذ يتصدر فريق الجولان ترتيب الفرق بفارق كبير برصيد 75 نقطة، يليه فريق الحدود بالوصافة برصيد 61 نقطة، ينافسه غاز الشمال بالمركز الثالث بنفس رصيد الحدود لكن بفارق المواجهات المباشرة، ليبقى حسم البطاقة الثانية مرهون بنتائج الجولات المتبقية.