قمة كروية خليجية مثيرة .. زاخو بمواجهة العين الإماراتي

شفق نيوز - بغداد

يواجه، اليوم الثلاثاء، فريق زاخو العراقي مضيفه في فريق العين الاماراتي ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة كأس الخليج للأندية.

وتقام المباراة على ملعب العين الرياضي بدولة الإمارات العربية المتحدة عند الساعة الـ 5:30 مساءً ، وتعد المواجهة حاسمة لتعزيز الصدارة.

‏ويحتل فريق زاخو المركز الأول بعد انتهاء الجولة الثالثة برصيد سبع نقاط، بينما يلاحقه فريق العين برصيد ست نقاط، ثم سترة البحريني بنقطتين، وأخيرا القادسية الكويتي بنقطة واحدة.

وانتهت المباراة الاولى التي جمعت الفريقين بمدينة زاخو، بفوز زاخو بهدفين دون مقابل، وكان زاخو قد فاز في مجموعته الاولى ضمن بطولة كأس الخليج على القادسية الكويتي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وتعادل سلبياً أمام سترة البحريني ، ثم فاز يوم 11 نيسان/أبريل الماضي في مباراته الأخيرة على العين الإماراتي.

وستنقل مباراة اليوم بين زاخو والعين على قناة الرياضية العراقية وقناة دبي الرياضية وقناة الكأس وقناة و SSC .