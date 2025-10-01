قمة آسيوية مشتعلة في بغداد.. الزوراء العراقي يتحدى النصر السعودي اليوم

شفق نيوز- بغداد

يواجه فريق الزوراء العراقي نظيره النصر السعودي، يوم الأربعاء، في مباراة مرتقبة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم.

وتقام المباراة على ملعب الزوراء في بغداد لحساب الجولة الثانية من المجموعة الرابعة.

وقد سُمح بدخول 103 أشخاص ضمن وفد نادي النصر السعودي بعد الحصول لجميعهم على تصريح الدخول لهم.

وكان اسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ضمن الأسماء التي حصلت على التصريح، فقد تأكد بعد وصول الوفد أمس الثلاثاء أنه لن يكون ضمنهم.

ويطمح الزوراء، صاحب الرقم القياسي بتحقيق الفوز لتعزيز ما حققه بعد أن الانتصار في الجولة الافتتاحية على مضيفه غوا الهندي بنتيجة 2-0.

كما أن القنوات الناقلة للمباراة في دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026 ستكون عبر "بي إن سبورتس" وكذلك "الكأس"، وقد خصصت الشبكة قناتي "بي إن سبورت 2" والكأس 5 لبث المواجهة المرتقبة بين الزوراء العراقي والنصر السعودي.

يذكر أن إدارة نادي الزوراء قد أكدت، أن عملية بيع التذاكر المباشر ستكون حصرياً عن طريق "تكت زون"، وسيتم إطلاقها صباح اليوم عند الساعة 10:00 صباحاً في ملعب التدريبات بالشالجية في بغداد.

وكانت الهيئة الإدارية لنادي الزوراء أعلنت، تخفيض أسعار تذاكر المباراة إلى 15 ألف دينار للمنطقة العادية و20 ألف دينار لمنطقة الـVIp.