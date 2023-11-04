قمة سلوية.. الشرطة يخطف فوزا من النفط والدفاع الجوي يفوز على دجلة وغاز الشمال يجتاز زاخو

شفق نيوز/ حقق فريق نادي غاز الشمال مفاجأة بتغلبه على نادي زاخو بفارق سبع نقاط وبنتيجة (80-73) نقطة لحساب الدوري الممتاز بكرة السلة، جرت المباراة مساء اليوم في قاعة بلادي بمحافظة كركوك.

وتمكن فريق الدفاع الجوي من يحقق فوزاً كبيراً على دجلة فريق نادي دجلة الجامعة بفارق 21 نقطة وبنتيجة (80_59) نقطة وجرت المباراة مساء اليوم في قاعة الشعب في العاصمة بغداد.

وفي مباراة قمة سلوية خطف فريق نادي الشرطة فوزاً ثميناً في الثواني الاخيرة من المباراة على مضيفه النفط بفارق ثلاث نقاط وبنتيجة (74_71) نقطة، وجرت المباراة في قاعة الشعب المغلقة للألعاب الرياضية في العاصمة بغداد.

وفي منافسات مباريات دور نصف النهائي لنهائيات العراق للشباب حقق فريق نادي دهوك الفوز على نادي الاحرار بنتيجة (72-44) نقطة.

بينما تغلب ضمن المنافسات ذاتها فريق نادي دربندخان على فريق نادي التضامن بنتيجة (54-43) نقطة.