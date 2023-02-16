قمة برشلونة ومانشستر يونايتد تنتهني بالتعادل الايجابي

شفق نيوز/ تعادل برشلونة الإسباني مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، بنتيجة 2-2، ضمن منافسات بطولة يوروبا ليغ.

وعلى ملعب كامب نو في برشلونة، انتهت موقعة برشلونة ومانشستر يونايتد المثيرة بنتيجة 2-2، في الدور الإقصائي الأول ضمن منافسات بطولة يوروبا ليغ.

وبعد شوط أول سلبي، تقدم برشلونة بهدف الإسباني ماركوس ألونسو (50)، قبل أن ينتفض مان يونايتد ويسجل هدفين سريعين، الأول عن طريق ماركوس راشفورد (53) والثاني عن طريق مدافع برشلونة جول كوندي بالخطأ في مرماه (59).

وعدل برشلونة النتيجة بفضل هدف نجمه البرازيلي رافينيا في الدقيقة 76.

وسيستضيف مانشستر يونايتد خصمه برشلونة في مباراة الإياب، على استاد أولد ترافورد، الخميس المقبل، في مباراة ستحدد المتأهل لدور الـ16 من البطولة.