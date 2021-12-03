قمة برشلونة وبايرن بدون جمهور.. وهذا هو السبب

شفق نيوز/ قررت حكومة ولاية بافاريا يوم الجمعة، إقامة مباريات كرة القدم في الولاية دون جمهور في الوقت الحالي، وسط موجة رابعة من فيروس كورونا.

وقال رئيس وزراء ولاية بافاريا ماركوس زودر، في مؤتمر صحفي، إنه سيتم تطبيق القرار بداية من غد السبت، وسينفذ على جميع الرياضات الاحترافية.

وهذا يعني أن مباراة بايرن ميونخ وضيفه برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا، الأسبوع المقبل، ستقام خلف أبواب مغلقة.

وستقام مباريات أوغسبورغ أمام بوخوم في الدوري الألماني البوندسليغا ومباراة نورنبرغ وهولستين كيل، في دوري الدرجة الثانية، دون جمهور غدا السبت.

ولم يقل زودر إلى متى سيتم تطبيق هذه القاعدة ولكنه ألمح في وقت سابق إلى أنها ستظل مطبقة لنهاية العام، وفقاً لتطور حالة الجائحة.

ويحل فريق بايرن ميونخ، حامل اللقب ومتصدر الدوري في الموسم الحالي، ضيفاً على فريق بروسيا دورتموند غداً السبت.

واتفقت الحكومة الفيدرالية ورؤساء الولايات أمس الخميس، على أنه سيتم السماح لـ15 ألف متفرج أو 50% من الطاقة الاستيعابية إذا لم تغير الدولة هذه القواعد، ويبدو أن دورتموند مستعد لاستقبال 15 ألف متفرج.

وقررت ولاية برلين أن تقلل العدد أكثر وأن يقتصر الحضور على خمسة آلاف مشجع فقط في مباريات يونيون وهيرتا التي تقام على أرضهم بداية من الأربعاء، ولن تتأثر مباراة يونيون مع لايبزغ المقررة إقامتها اليوم.

وفي ولاية ساكسونيا، حيث يلعب لايبزغ مبارياته، تم بالفعل إقرار إقامة المباريات دون جمهور.

وحث وزير الصحة الألماني المنتهية ولايته ينس شبان على أن الملاعب التي ستعتمد الحل الوسط بدخول 15 ألف متفرج ينبغي أن تطبق بعض الإجراءات على جميع الجوانب.

هذا يتضمن دخول الأشخاص الذي تم تطعيمهم أو تعافوا، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء أقنعة الوجه.

وقال أيضاً إنه ينبغي عدم تواجد الكحوليات كما ينبغي العمل على مفهوم الوصول إلى الملعب والخروج منه لتفادي تزاحم الجماهير.

وأضاف أن "السؤال هو ما إذا كان يمكن القيام بهذا من الناحية العملية"، في إشارة للصور السابقة التي ظهرت في الملاعب التي لم تلتزم بالبروتوكولات.

ويلتقي هانوفر مع هامبورغ في دوري الدرجة الثانية، بعد غد الأحد، وذكرت السلطات المحلية أن 22500 ألف مشجع بدلا من 15 ألفا سيسمح لهم بدخول المباراة رغم قرار الحكومة، ولم يتضح بشكل فوري لماذا سيحدث هذا.

ويفتقد بايرن ميونخ جهود جوشوا كيميش وإيريك ماكسيم تشوبو موتينغ في مباريات الجولة الرابعة عشرة من البوندسليغا، بسبب فيروس كورونا، حيث إن الموجة الأخيرة ضربت ألمانيا بقوة، وتحديدا ولاية بافاريا.