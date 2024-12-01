قمة انجليزية ومصالحة إسبانية وانتقام إيطالي.. مباريات اليوم والقنوات الناقلة‎

شفق نيوز/ يعيش عشاق كرة القدم، يوم الأحد، أجواء حماسية لتزاحم المباريات المهمة والمثيرة في الدوريات الخمس الكبرى حول العالم.

‎وتتواصل المنافسات المحلية في تلك الدوريات، حيث يرتفع معدل الإثارة في الدوري الإنجليزي بعدد من المباريات القوية أبرزها مباراة القمة بين ليفربول ومانشستر سيتي، في حين يرغب ريال مدريد بمصالحة جماهيره عندما يواجه خيتافي.

وانتقالًا إلى إيطاليا، تخوض فرق القمة في الكالتشيو، نابولي وإنتر ميلان ويوفنتوس مباريات قوية في سعيهم نحو تصدر جدول ترتيب الدوري.

‎مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

* مانشستر يونايتد × إيفرتون - 4:30 عصراً بتوقيت العراق - beIN Sports HD 1.

* توتنهام × فولهام - 4:30 عصراً بتوقيت العراق - beIN Sports HD Xtra 1.

* تشيلسي × أستون فيلا - 4:30 عصراً بتوقيت العراق - beIN Sports HD 2

* ليفربول × مانشستر سيتي - 7:00 مساء بتوقيت العراق- beIN Sports HD 1.

‎مباريات اليوم في الدوري الإسباني

* ريال مدريد × خيتافي - 6:15 مساء بتوقيت العراق- beIN Sports HD 3..

‎مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

* تورينو × نابولي - 5:00 مساء بتوقيت العراق- AD SPORTS Premium 1.

* فيورنتينا × إنتر ميلان - 8:00 مساء بتوقيت العراق - AD SPORTS Premium 1.

* ليتشي × يوفنتوس - 10:45 مساء بتوقيت العراق - AD SPORTS Premium 1.