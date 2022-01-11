قمة الدوري الممتاز.. مخاوف من مدربي الزوراء والقوة الجوية و إدارتا الناديين: متمسكون بـ"شنيشل" و"عبد الامير"

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي القوة الجوية عن تمسكها بالمدرب راضي شنيشل وكادره المساعد بغض النظر عن نتيجة الفريق لقائه اليوم أمام الزوراء .

وقال هيثم كاظم عضو إدارة النادي لوكالة شفق نيوز ان "الإخفاقات تحدث ولا يوجد فريق لا يتعرض لكبوة لكننا نأمل أن يستعيد الفريق بريقه في لقاء اليوم".

وأضاف كاظم: "اننا إدارة متمسكون بالكابتن راضي شنيشل وملاكه التدريبي المساعد بغض النظر عن نتيجة مباراتنا امام الزوراء اليوم"، مبينا ان "الفريق سيعاد ترميمه ورفده بلاعبين محترفين على مستوى عال في المرحلة الثانية لسد الثغرات الموجودة وتعويض الغيابات".

بينما قال عضو ادارة الزوراء عبد الرحمن رشيد، ان "الادارة مستمرة بمنحها الثقة للمدرب حيدر عبد الامير لقيادة فريق الزوراء في لقاء اليوم".

وأكد رشيد في حديث لوكالة شفق نيوز؛ان "عبد الامير عقلية تدريبية متميزة وظهر ذلك واضحا خلال قيادته الفريق بعد اعتذار عصام حمد وسيكون لقاء اليوم فرصة له لاثبات الجدارة وتعويض خسارة الفريق الاخيرة".

ويلتقي اليوم فريقا نادي الزوراء والقوة الجوية في مباراة قمة جماهيرية ينتظره الشارع الكروي وبهذا الحدث الرياضي الكبير استطلعت شفق نيوز رأى مدربي الفريقين حول استعداداتهما للقاء الديربي المقرر على ملعب الشعب الدولي في الساعة الرابعة والنصف عصراً.

وقال راضي شنيشل مدرب القوة الجوية لوكالة شفق نيوز؛ إن "مباراة الزوراء والقوة الجوية لها طعم خاص وأنه من المباراة التي تهم جمهوري الفريق"، مبينا ان "ثقتي بلاعبي الجوية عالية وتم توجيههم في لقاء عقد معهم بغية تقديم افضل مالديهم بلقاء اليوم لاسيما وأن الجمهور ينتظر نتيجة طيبة تسعده وتعيد الجوية الى الوصافة".

واكد ان "الفريقين يسعيان لكسب النقاط الثلاثة للعودة الى الوصافة".

وبين ان "فريق الزوراء يمتلك لاعبين على مستوى عال لكن فريقنا قادر للحد من خطورتهم لاسيما وان للجوية نجوم على مستوى متميز بإمكانهم خلق الفرص واستغلالها في أي وقت".

وأعرب شنيشل عن امله بان "يخرج الفريقان بمستوى جيد يسعد من خلاله جمهورنا العريق وان يحقق صقورنا الفوز ويحسم النتيجة لصالحه".

من جانبه؛ قال حيدر عبد الامير مدرب فريق الزوراء عن مباراة القمة التي تجمع فريقه الزوراء مع القوة الجوية: "نحتاج في لقاء اليوم الفوز والحصول على النقاط الثلاث لمصالحة جماهيرنا بعد الخسارة الاخيرة امام الشرطة والعودة للمنافسة لاسيما وأن هناك مرحلة أخرى لمنافسات الدوري الممتاز".

وأضاف عبد الامير؛ "لا نريد توسيع الفارق مع المتصدر الشرطة والبقاء في المركز الثاني وان اي إخفاقه أو نتيجة سلبية ستفقدنا مركز الوصيف ونبتعد عن المنافسة على اللقب".

واشار الى ان "فريق القوة القوة الجوية فريق قوي جدا ويمتلك عناصر جيدة لاسيما في المناطق المتقدمة لابد أن نوقفها من الخطورة وكذلك نحاول إيجاد الثغرات في صفوف الفريق المنافس لاستغلالها وتسجيل الأهداف".