قمة البرتغال وفرنسا.. رونالدو وبنزيما وجهاً لوجه

شفق نيوز/ يلتقي منتخبا البرتغال وفرنسا، اليوم الأربعاء، على ملعب بوشكاش آرينا، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس الأمم الأوروبية.

ويعد هذا اللقاء حاسمًا لمنتخب البرتغال حامل اللقب الأوروربي، والذي يسعى لتحقيق الفوز أو التعادل على أقصى تقدير لضمان التأهل لثمن النهائي. بينما ضمن المنتخب الفرنسي بالفعل العبور للدور المقبل، كواحد من أفضل أربع فرق احتلت المركز الثالث على أقل تقدير.

ومن المتوقع أن يدخل الفريقان المباراة بالقوة الضاربة من البداية، على أمل تحقيق فوز مهم سيكون له تأثيره خلال البطولة.

وبحسب موقع "هوسكورد" المتخصص في الأرقام والإحصائيات، فإن التشكيل الأقرب للفريقين سيكون كالتالي:

البرتغال: باتريسيو - جيريرو - دياز - بيبي - سيميدو - كارفاليو - بيريرا - برونو - جوتا - برناردو سيلفا - كريستيانو رونالدو.

فرنسا: لوريس - لوكاس هرنانديز - كيمبيمبي - فاران - بافارد - كانتي - بوجبا - رابيو - جريزمان - مبابي - بنزيما.