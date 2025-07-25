إقليم كوردستان يقدم مرشحه لمنصب "نائب" رئيس اتحاد الكرة العراقي

شفق نيوز- أربيل/ بغداد

حسمت مديرية رياضة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، اختيار وتقديم مرشحهم لمنصب نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم.

وقال مصدر في المديرية، لوكالة شفق نيوز، ان مسؤولي رياضة كوردستان سمت مرشحها لمنصب نائب رئيس اتحاد الكرة العراقي، وهو (عبد الله مجيد) الذي كان يشغل منصب رئيس نادي أربيل سابقاً.

وأضاف المصدر، أن المسؤولين الرياضيين في كوردستان اجتمعوا مع (عبد الله مجيد) وعرضوا عليه الترشيح ووافق على ذلك خدمة للكرة العراقية".

وبين أن (مجيد) سيقدم اوراق ترشحه رسمياً لمنصب النائب خلال الساعات المقبلة، لافتا إلى أن فوزه بالمنصب مضمون كونه يحظى بشعبية كبيرة في الوسط الكروي العراقي.

وحدد المكتب التنفيذي في الاتحاد العراقي لكرة القدم في اجتماعه الأربعاء، 16 أيلول المقبل، موعداً لإجراء مؤتمره الانتخابي للمكتب التنفيذي لاتحاد الكرة.