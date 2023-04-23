إقليم كوردستان يعلن استضافة كأس العالم للأقاليم

شفق نيوز/ اعلنت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن استضافة الإقليم لبطولة عالمية لكرة القدم.

وقالت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق ان "اقليم كوردستان حصل على حق استضافة بطولة (كونيفا) العالمية لكرة القدم الخاصة بالأقاليم".

واضاف البيان ان "ملاعب اقليم كوردستان ستستضيف مباريات البطولة التي ستبدأ عام 2024 ".

وتُقام بطولة "كونيفا" لكرة القدم أو كما تسمى كأس العالم الموازي كل اربع سنوات وتشارك فيها الفرق المنتمية للدول غير المعترفة او الاقاليم الراغبة بالاستقلال او الشعوب التي لا تملك دولا مستقلة.