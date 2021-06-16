إقليم كوردستان يحتضن بطولة العرب للرياضات الجوية

شفق نيوز/ يحتضن إقليم كوردستان بطولة العرب للرياضات الجوية المقررة إقامتها في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
أكد ذلك رئيس الاتحاد العراقي للرياضات الجوية السيد حامد الرعد في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، يوم الأربعاء.
وقال الرعد، "بحسب توجيهات رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي وبجهود حثيثة من قبل شاكر أحمد سمو مدير عام شباب ورياضة إقليم كوردستان، حصلت موافقة رئيس مجلس وزراء الاقليم مسرور بارزاني على إقامة منافسات البطولة العربية للرياضات الجوية في الإقليم خلال شهر تشرين الأول المقبل".
وأضاف ان "منافسات البطولة العربية ستتضمن أربع فعاليات هي الطيران الشراعي بالمظلات، والقفز من الهليكوبتر، والهبوط بالمظلات من المناطق المرتفعة، والطيران المظلي بالدراجات، فضلا عن الطيارات المسيرة".
وأشار الرعد إلى ان "البطولة تلقى دعماً مباشراً من رئيس وزراء إقليم كوردستان الذي أوعز بتقديم الدعمين المالي واللوجستي من لانجاح البطولة العربية".
وختم رئيس الاتحاد العراقي للرياضات الجوية تصريحه الرعد مشيداً بتعاون الاتحاد الفرعي للرياضات الجوية في إقليم كوردستان العراق من أجل إقامة البطولة في العراق.
يشار الى ان الاتحاد الدولي للرياضات الجوية سيشرف بشكل مباشر على فعاليات البطولة التي من المؤمل مشاركة 12 منتخباً عربياً فيها.