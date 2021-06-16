إقليم كوردستان يحتضن بطولة العرب للرياضات الجوية

شفق نيوز/ يحتضن إقليم كوردستان بطولة العرب للرياضات الجوية المقررة إقامتها في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

أكد ذلك رئيس الاتحاد العراقي للرياضات الجوية السيد حامد الرعد في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، يوم الأربعاء.

وقال الرعد، "بحسب توجيهات رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي وبجهود حثيثة من قبل شاكر أحمد سمو مدير عام شباب ورياضة إقليم كوردستان، حصلت موافقة رئيس مجلس وزراء الاقليم مسرور بارزاني على إقامة منافسات البطولة العربية للرياضات الجوية في الإقليم خلال شهر تشرين الأول المقبل".

وأضاف ان "منافسات البطولة العربية ستتضمن أربع فعاليات هي الطيران الشراعي بالمظلات، والقفز من الهليكوبتر، والهبوط بالمظلات من المناطق المرتفعة، والطيران المظلي بالدراجات، فضلا عن الطيارات المسيرة".

وأشار الرعد إلى ان "البطولة تلقى دعماً مباشراً من رئيس وزراء إقليم كوردستان الذي أوعز بتقديم الدعمين المالي واللوجستي من لانجاح البطولة العربية".

وختم رئيس الاتحاد العراقي للرياضات الجوية تصريحه الرعد مشيداً بتعاون الاتحاد الفرعي للرياضات الجوية في إقليم كوردستان العراق من أجل إقامة البطولة في العراق.

يشار الى ان الاتحاد الدولي للرياضات الجوية سيشرف بشكل مباشر على فعاليات البطولة التي من المؤمل مشاركة 12 منتخباً عربياً فيها.