"قفاز العراق" يشارك ببطولة دولية في إيران

‏شفق نيوز/ غادر وفد المنتخب العراقي للملاكمة، اليوم الأحد، إلى إيران للمشاركة في بطولة "فجر الدولية" التي يشارك فيها ملاكمون من دول مختلفة.

‏وقال نائب رئيس الاتحاد العراقي للملاكمة علي عبد الزهرة لوكالة شفق نيوز، إن "العراق سيشارك ببطولة الفجر الدولية التي تنطلق مساء اليوم في إيران بمشاركة واسعة لملاكمين من دول مختلفة"، مبينا أن "ملاكمي العراق جاهزون للمشاركة في البطولة الدولية، بأوزان مختلفة وستكون فرصة لهم أن يواجهوا أبطال اللعبة للاستفادة من تبادل الخبرات من خلال المشاركة".

‏وأوضح، أن "المشاركة خصصت لفئة المتقدمين تمهيدا للمشاركات العربية والقارية المقبلة"، لافتا الى ان "الفريق العراقي دخل معسكراً تدريبياً أقيم له في مدينة شقلاوة قبل التوجه إلى ايران، وخاض خلاله وحدات تدريبية مكثفة ليصل اللاعبون الى الجاهزية التامة لخوض نزالات البطولة".