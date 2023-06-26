قطع بالرباط الصليبي يبعد العراقي "كيفن يعقوب" عن الملاعب 12 شهراً

شفق نيوز/ أعلن المنسقُ الإعلاميّ للمُنتخبِ العراقي، محمد عماد، يوم الإثنين، أن اللاعب كيفن يعقوب أكمل إجراءاتَ الفحوصات النهائيّة، وتمّ تشخيصُ إصابته بقطعِ الرباط الصليبيّ جرّاء الإصابة التي تعرضَ لها في مباراةِ المنتخب الوطنيّ ضد منتخبِ كولومبيا.

وقال عماد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اللاعب سيجري عمليةً جراحيةً في لندن خلال الأسبوعين المُقبلين، وتتراوح مدةُ غياب محترف نادي ارهوس الدنماركي من 9-12 شهراً".

على صعيدٍ متصلٍ، تعهد الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم بتقديمَ كل ما يحتاجه اللاعبُ كيفن يعقوب، بضمنها نفقات إجراء العمليّةِ الجراحيّة، ومراحل علاجه وتماثله للشفاءِ التام، وعودته إلى الملاعب بالسرعةِ المُمكنة.