قطعة أرض وجواز دبلوماسي.. السوداني يُكرّم وفد المنتخب العراقي

شفق نيوز / كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم السبت، عن تكريم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، جميع أعضاء المنتخب الحائز على لقب خليجي25، بقطعة أرض سكنية في بغداد، وجواز دبلوماسي.

وذكر عضو الاتحاد غالب الزاملي، في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن "محافظ البصرة أسعد العيداني كرّم وفد المنتخب الوطني لكرة القدم بسيارة حديثة".

وثمن، الزاملي، اهتمام السوداني بـ"الانجاز الذي حققه المنتخب العراقي إثر تتويجه بلقب كأس خليجي 25، بعد فوزه الثمين على منتخب عمان 3-2"، مشيراً إلى أن "هذا الدعم هو حافز للاعبين لتحقيق نتائج جيدة في البطولات الدولية المقبلة".