السوداني يوجه بمنح الأولمبي قطع أراضٍ و10 ملايين إضافةً إلى مكافأة شهرية

شفق نيوز/ وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، بمنح أعضاء المنتخب الأولمبي العراق بكرة القدم قطع أراضٍ سكنية، ومكافأة شهرية مستمرة، وفقاً لقانون منح الرياضيين والرواد رقم 6 لسنة 2013، وكذلك تكريمهم بمبلغ 10 ملايين دينار.

جاء ذلك خلال لقائه صباح اليوم، بعثة المنتخب الأولمبي لكرة القدم، بعد عودته إلى العاصمة بغداد، حاملاً معه بطاقة التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، التي ستُقام في شهر تموز المقبل.

كما وجه السوداني بتكريم الرباع البطل علي عمار يسر، الذي تأهل إلى أولمبياد باريس، أسوة بلاعبي المنتخب الأولمبي لكرة القدم.

وقال رئيس مجلس الوزراء خلال كلمة لدى استقباله بعثة المنتخب الأولمبي، إن "هذا الإنجاز تحقق بفضل جهودكم التي أثبتم من خلالها أنكم أهل للمسؤولية، وهو انتصار كبير للعراق وتأكيد للانتصارات التي تتحقق في كل المجالات".

وأضاف "حققنا الفوز والتأهل إلى أولمبياد باريس للمرّة السادسة، وهو منجز كبير يؤكد أنّ الكرة العراقية عادت وبقوة"، مؤكدا أن "اللاعب لا يمثل نفسه، إنما يمثل، داخل المستطيل الأخضر، العراق بأكمله".

ومضى السوداني بالقول، إن "دعمنا للقطاع الرياضي ليس منّة أو فضلاً، والرياضة أصبحت اليوم مصلحة سياسية واجتماعية واقتصادية، وجزءاً من كيان الدولة ووجودها".

وقال ايضا: مستعدون للمضيّ معكم إلى أبعد مدى من الدعم، وهذا هو واجب الحكومة تجاه جميع الرياضات، مشدد على أنه "لا نريد أن نحضر في باريس كرقم، إنما نريد حضوراً رياضياً فاعلاً يتنافس على الميداليات".

وتابع رئيس مجلس الوزراء بالقول، "لدينا لاعبون في كل الرياضات يمثلون مشاريع واعدة للبروز كلاعبين كبار، على مستوى المنطقة وآسيا، ولديهم امكانية وإصرار"، منوها الى أن "العراق البلد العربي الوحيد من آسيا الممثل لكرة القدم في الأولمبياد، وهي مسؤولية أنتم أهل لها".

وحصل المنتخب الأولمبي العراقي على المركز الثالث في بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة، ليضمن بطاقة التأهل الثالثة لأولمبياد باريس 2024.

واختتمت منافسات كأس آسيا لكرة القدم تحت 23 سنة، التي أقيمت في قطر، الجمعة الماضي ، لتتحدد بشكل كامل مجموعات الدول العربية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقررة هذا الصيف في باريس.