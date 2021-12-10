قطر يسحق الإمارات في طريقه لنصف نهائي كأس العرب

شفق نيوز/ تأهل منتخب قطر إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب 2021، بعد فوزه على منتخب الإمارات بنتيجة 5-0، مساء يوم الجمعة على استاد البيت بالدوحة.

سجل أهداف منتخب قطر كل من علي سالمين بالخطأ في مرماه، والمعز علي هدفين، وهدف من نصيب خورخي بوعلام وعبدالعزيز حاتم.

بتلك النتيجة، بات منتخب قطر ثاني المتأهلين للمربع الذهبي بعد نظيره التونسي الذي تخطى عقبة عمان خلال وقت سابق بالفوز 2-1.

وينتظر المنتخب القطري الفائز من الديربي المرتقب بين المغرب والجزائر، الذي يجمع بينهما في ختام دور الثمانية مساء يوم غد السبت.

وتقام منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب 2021، على مدار يوم الأربعاء المقبل، بينما تختتم المسابقة في 18 كانون أول.