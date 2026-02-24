قطر أو كندا بديلان محتملان لمباراة ملحق العراق إلى المونديال

شفق نيوز- بغداد

أكد مصدر مطلع، يوم الثلاثاء، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يدرس نقل مباريات الملحق العالمي للمنتخبات المتنافسة إلى قطر أو كندا، كخيار احتياطي في حال استمرار الأوضاع الأمنية غير المستقرة في المكسيك.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد الدولي تابع تطورات الوضع الأمني في المكسيك، ووضع بدائل جاهزة لضمان إقامة المباريات في أجواء آمنة ومنظمة، مشيراً إلى أن القرار النهائي سيتخذ إذا بقيت الظروف على ما هي عليه خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يخوض منتخب العراق مواجهته المرتقبة أمام الفائز من لقاء بوليفيا وسورينام في الأول من نيسان/أبريل المقبل على ملعب مونتيري في المكسيك.

وقد تصب إقامة المباراة في قطر في مصلحة المنتخب العراقي نظراً للإقبال الجماهيري المتوقع من الجالية العراقية، كما أن خيار كندا يعد داعماً أيضاً في ظل الحضور الكبير للجالية العراقية هناك، ما يوفر مساندة جماهيرية مهمة للمنتخب في هذه المواجهة الحاسمة.

ويوم أمس الاثنين، أخبر مصدر مطلع، وكالة شفق نيوز، بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم يدرس نقل مباريات المنتخب العراقي في الملحق المؤهل لمونديال 2026 من المكسيك، على خلفية تطورات أمنية متسارعة هناك.

وبحسب المصدر، فإن الجهاز الفني بقيادة غراهام أرنولد اتخذ إجراءات استباقية شملت إقامة معسكر في هيوستن واستخراج تأشيرات دخول للولايات المتحدة والمكسيك لنحو 50 لاعباً، تحسباً لأي طارئ.

وجاءت تلك المعطيات بالتزامن مع تقارير عن تصاعد أعمال العنف في المكسيك عقب مقتل زعيم عصابة CJNG نيميسيو أوسيغيرا سيرفانتيس المعروف بـ“إل مينتشو”.