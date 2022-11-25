قطر أول مودعي مونديال كأس العالم بخسارة كبيرة أمام السنغال

شفق نيوز/ تمكن المنتخب السنغالي من تحقيق الفوز على نظيره القطري بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الاولى لنهائيات كأس العالم الجارية في قطر وبهذه النتيجة تعد قطر البلد المضيف أول المودعين للمونديال.

وسجل السنغاليون هدفهم الأول عن طريق اللاعب بولاي ديا في الدقيقة 41 لينتهي الشوط الأول بتقدم السنغال بهدف واحد ، ومع بداية الشوط الثاني عند الدقيقة 48 سجل منتخب السنغال الهدف الثالث عن اللاعب فامارا دييدهيو، وفي الدقيقة 78 قلص القطريون النتيجة حينما سجل اللاعب محمد مونتاري هدف التقليص وهو أول هدف لقطر في كأس العالم، وعاد السنغال ليسجلوا ثالث اهدافهم في الدقيقة 83 عن طريق بامبا دينج.

حضر 41،750 ألف متفرج لمباراة اليوم التي جرت على ملعب الثمامة لمتابعة مباراة قطر والسنغال ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى.