قطر تودع المونديال وسويسرا تتجاوز كندا

شفق نيوز- متابعة شهدت بطولة كأس العالم مساء اليوم الأربعاء، يوماً حافلاً بالاثارة والندية مع إقامة مباراتين ضمن افتتاح الجولة الثالثة من منافسات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.وفي المواجهة الأولى، ضمن منافسات المجموعة الثانية فاز البوسنة والهرسك على قطر بنتيجة ثلاثة أهداف، مقابل هدف وحيد للعنابي. واستضاف ملعب "لومين" لقاء البوسنة وقطر، لحساب المجموعة ذاتها، في الساعة العاشرة مساءً (بتوقيت بغداد).وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب البوسنة بهدفين لهدف، حيث سجل منتخب البوسنة هدفه الأول من مجهود فردي للاعب كريم ألايبغوفيتش في الدقيقة 29 بعد أن تجاوز الدفاع القطري ويسدد الكرة من مسافة بعيدة لتستقر اعلى يمين الحارس القطري في الدقيقة. ومن هجمة متقنة جاء هدف البوسنة الثاني من هدف عكسي حيث حول مدافع قطر سلطان البريكي، تسديدة لاعب البوسنة إلى داخل مرمى فريقه لتستقر الكرة بعد أن غير مجرى التسديدة ليعلن الهدف الثاني في الدقيقة 34. وقلص قطر النتيجة عبر اللاعب حسن هيدوس بتسجيله هدفاً تاريخياً له ولقطر في بطولة كأس العالم في الدقيقة 42، بينما عزز البوسنة تقدمه بتسجيله الهدف الثالث من تسديدة حاول الحارس القطري من ابعادها لكنه أخفق بذلك لتدخل المرمى معلنا عن الهدف الثالث عن طريق ارمين ماهميتش في الدقيقة 80. وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، فاز منتخب سويسرا على كندا بنتيجة 2-1 في مباراة جرت على ملعب "بي سي بليس"، في التوقيت نفسه، للتأهل سويسرا متصدرة المجموعة تليها بالتأهل كندا ثانيا. وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، ومع بداية الشوط الثاني عند الدقيقة 46 سجل منتخب سويسرا هدفه الأول عن طريق اللاعب روبن فارغاس. وأضاف سويسرا هدفه الثاني في الدقيقة يوهان مانزامبي في الدقيقة 57، وقلص كندا النتيجة بتسجيله هدف عبر اللاعب ديريك كورنيليوس في الدقيقة 79. وبهذه النتيجة حسم سويسرا تصدره بالمركز الأول في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط يليه كندا باربعة نقاط والبوسنة ثالثا بأربعة نقاط بفارق الأهداف وقطر رابعاً بنقطة واحدة. وكانت سبعة منتخبات حسمت بطاقة العبور إلى الأدوار الإقصائية في كأس العالم 2026 بعد انتهاء الجولة الثانية بشكل رسمي وهي منتخبات: الولايات المتحدة الأميركية، والمكسيك، والأرجنتين، وألمانيا، وفرنسا، والنرويج، وكولومبيا.