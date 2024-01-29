قطر تقصي فلسطين وتتأهل لدور الـ8 لبطولة اسيا

شفق نيوز/ تأهل المنتخب القطري إلى دور الـ8 بعد تحقيقه الفوز على نظيره الفلسطيني بنتيجة 2-1 في منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا لكرة القدم الجارية في العاصمة القطرية الدوحة.

وجرت المباراة على ملعب أستاد البيت عند الساعة السابعة مساءً.

وانتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف واحد لكل منهما سجل منتخب فلسطين اولا في الدقيقة 37 عن طريق علي الدباغ، وجاء هدف التعديل لقطر في الدقيقة 45+6 عن طريق حسين الهيدوس.

وفي الشوط الثاني جاء هدف قطر الثاني عند الدقيقة 49 من ركلة جزاء نفذها بنجاح لاعب قطر أكرم عفيف.