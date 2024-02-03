قطر تقصي الاوزبك وتضرب موعداً مع ايران في نصف نهائي كأس آسيا

شفق نيوز/ تأهل منتخب قطر الى دور نصف نهائي من بطولة آسيا بعد تغلبه على نظيره الأوزبكي بركلات الترجيح 3-2، في بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023 الجارية حاليا في قطر.

وانطلقت المباراة في الساعة السادسة والنصف مساءً على ملعب البيت في العاصمة القطرية الدوحة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم قطر بهدف دون مقابل جاء بنيران صديقة حينما سجل لاعب اوزبكستان أوتكير يسيبوف هدف بالخطأ في مرماه في الدقيقة 27.

وفي الشوط الثاني سجل منتخب اوزبكستان هدف التعديل عن طريق اللاعب أوديلجون هامروبيكوف في الدقيقة 59 لتبقى النتيجة على حالها حتى اطلاق حكم اللقاء صافرته معلنا عن انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الايجابي بهدف واحد لكلا الفريقين، لتذهب المباراة للشوطين الاضافيين والتي انتهت بنفس النتيجة وتعبر المباراة لركلات الترجيح وتحقق فطر الفوز بنتيجة 3-2.

وسوف يلاقي قطر منتخب ايران في الدور قبل النهائي يوم الأربعاء القادم على ملعب الثمامة في العاصمة القطرية الدوحة.