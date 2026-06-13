قطر تقتنص تعادلاً قاتلاً أمام سويسرا في افتتاح مشوارها بالمونديال

شفق نيوز- متابعة

استهل المنتخب القطري مشواره في نهائيات كأس العالم 2026 بتعادل ثمين أمام نظيره السويسري بنتيجة (1-1)، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وواصل المنتخب السويسري من التقدم خلال مجريات اللقاء بهدف جاء من ركلة جزاء في الدقيقة 17 نفذها بنجاح بريل امبولو، قبل أن يخطف لاعب المنتخب القطري خورخي بو علام هدف التعادل في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، ليمنح "العنابي" نقطة مهمة في مستهل مشواره بالمونديال.

وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، كان منتخبا كندا والبوسنة تعادلا بنتيجة (1-1)، ليحصد كل منتخب نقطة واحدة مع ختام الجولة الأولى.

وبهذه النتائج، تتساوى منتخبات قطر وسويسرا وكندا والبوسنة والهرسك برصيد نقطة واحدة لكل منها، بانتظار مباريات الجولة الثانية التي ستحدد ملامح المنافسة على بطاقتي التأهل إلى الدور المقبل.