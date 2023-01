قطر تعتزم دخول الدوري الإنكليزي من بوابة ليفربول

شفق نيوز/ أعادت صحيفة "4 - 4 - 2" الرياضية الشهيرة اليوم الاثنين، الحديث عن صفقة قطرية كبرى لشراء ليفربول الإنكليزي في شباط/ فبراير المقبل.

وراجت مؤخرا تقارير عن رغبة قطرية من جهة، وسعودية من جهة أخرى، لتقديم عرضين ضخمين من أجل شراء النادي العريق، من مجموعته المالكة "فينواي سبورتس" التي أعلنت سابقا أنها منفتحة على فكرة البيع.

وأعاد الصحفي القطري محمد سعيد الكعبي، نشر تغريدة من حساب "أنفيلد توك"، تقول إن "قطر تعطي الأولوية للاستحواذ على نادي ليفربول لكرة القدم".

وأضاف أن "قطر مهتمة بشكل جدي، لكن الصفقة لم تكتمل في الوقت الحاضر، وسنرى في الأيام القليلة المقبلة".

وتستعد قطر لتقديم عرض ضخم للاستحواذ على نادي ليفربول الإنكليزي، بحسب تقارير صحفية، في وقت أعلنت فيه السعودية أنها قد تدخل على الخط.

يأتي هذا بعد أيام من كشف وكالة بلومبيرغ، أن صندوقا قطريا قد يستهدف شراء مانشستر يونايتد أو ليفربول أو توتنهام.

وكان وزير الرياضة السعودي، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، قد أعلن في نوفمبر الماضي، أن حكومة بلاده سوف تدعم أي عطاءات للقطاع الخاص في المملكة لشراء نادي مانشستر يونايتد أو ليفربول الإنكليزيين، وذلك وفقا لما ذكر موقع "بي بي سي سبورت" البريطاني.

وقالت صحيفة "التليغراف" إن صفقة بيع ليفربول، قد تتم في فبراير المقبل، مشيرة إلى أن المجموعة المالكة تتطلع إلى ما لا يقل عن أربعة مليارات جنيه إسترليني مقابل بيع النادي.

وتنظر عائلة غليزر الأميركرية، مالكة مانشستر يونايتد، في خيارات مختلفة بخصوص النادي الفائز بالدوري 20 مرة، بما فيها مساهمة مستثمرين جدد أو بيع النادي.

وقال ملاك النادي في بيان، في نوفمبر الماضي، إنهم يعملون مع المستشارين الماليين بشأن العملية التي قد تؤدي إلى بيع حصص في النادي أو استثمارات تتضمن تطوير استاد أولد ترافورد والبنية التحتية للنادي.

وأعلن توم ويرنر رئيس ليفربول في نوفمبر الماضي أن مجموعة فينواي سبورتس، مالكة النادي تنظر أيضا في خيارات لبيع النادي.

وتمتلك قطر للاستثمارات الرياضية نادي باريس سان جيرمان المنافس بدوري الدرجة الأولى الفرنسي، وكذلك حصة في نادي براغا البرتغالي، كما تمتلك السعودية نادي نيوكاسل الإنكليزي.

وتحت قيادة "فينواي سبورتس"، وصل ليفربول لنهائي المسابقة الأوروبية الأكبر "أبطال أوروبا" ثلاث مرات، وحقق اللقب عام 2019، كما حصد كأس العالم للأندية في نفس العام.

وفاز ليفربول بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز الذي طال انتظاره في 2020، وحصد على كأس الاتحاد الإنكليزي الموسم الماضي، لكنه يعاني هذا الموسم من هزائم عدة في الدوري، حيث يأتي ترتيبه في المركز التاسع في الجدول بـ28 نقطة بفارق كبير عن المتصدر أرسنال (47 نقطة).

🇶🇦 🚨 TAT EXCLUSIVE: Qatar are giving priority to the acquisition of Liverpool Football Club and are seriously interested but the deal is not complete at this present moment. We will see in the next few days. [@Qatari] pic.twitter.com/1u4BOHfNcU