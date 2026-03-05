قطر تعتذر عن استضافة الملحق العالمي..وأزمة سفر تهدد مشاركة المنتخب العراقي

شفق نيوز- الدوحة

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، يوم الخميس، اعتذاره رسمياً عن استضافة أي بطولات أو مباريات دولية ودية على ملاعبه خلال الفترة الحالية، مبرراً قراره بالأوضاع الأمنية المتوترة في المنطقة.

وقال الاتحاد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن قطر باتت ضمن المناطق المهددة بالمخاطر نتيجة التصعيد العسكري والحرب الدائرة بين اميركا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، ما يجعل إقامة المنافسات الرياضية أمراً غير آمن في الوقت الراهن.

وكانت قطر من أبرز الخيارات التي طرحها الاتحاد الدولي لكرة القدم لاستضافة مباريات الملحق العالمي المقرر إقامتها نهاية الشهر الجاري، في حال تعذر تنظيمها في المكسيك التي تشهد أيضاً وضعاً أمنياً حرجاً، لتكون ملاعبها مسرحاً لمواجهة المنتخب العراقي مع الفائز من مباراة بوليفيا وسورينام.

في المقابل، يواجه المنتخب العراقي أزمة متصاعدة تتعلق بإجراءات السفر، بعد تعذر حصول اللاعبين وأفراد الجهاز الفني على تأشيرات دخول إلى المكسيك أو الولايات المتحدة، فضلاً عن إغلاق مراكز التقديم في قطر والإمارات، إضافة إلى عدم وجود سفارة مكسيكية في بغداد.

وبسبب هذه الظروف، دخل الاتحاد العراقي لكرة القدم في اتصالات عاجلة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، في محاولة لإيجاد حلول سريعة، وسط مخاوف من احتمال تعذر مشاركة المنتخب في مباراة الملحق العالمي المقرر إقامتها في المكسيك.

كما أبلغت وزارة النقل، الاتحاد العراقي باستمرار إغلاق الأجواء لمدة أربعة أسابيع إضافية، ما أدى إلى بقاء نحو 40% من بعثة المنتخب عالقين داخل البلاد وغير قادرين على المغادرة عبر الرحلات الجوية.

وفي ظل هذه التعقيدات، يبقى خيار السفر براً باتجاه تركيا مطروحاً، في رحلة قد تستغرق نحو 25 ساعة، إلا أن هذا الخيار لا يزال محل تردد وقد يتم استبعاده أيضاً بسبب المخاوف الأمنية.