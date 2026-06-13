قطر تستهل مشوارها في كأس العالم 2026 بمواجهة قوية أمام سويسرا

شفق نيوز- الدوحة

يستهل منتخب قطر وهو أول منتخب عربي يقص شريط المشاركة في مونديال 2026، مساء اليوم السبت، مشواره في نهائيات كأس العالم الحالي، بمواجهة قوية تجمعه مع منتخب سويسرا ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتقام المباراة على ملعب "ليفاي" عند الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضاً منتخبي كندا والبوسنة والهرسك.

وتشارك قطر في نهائيات كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها، بعدما سجلت ظهورها الأول في نسخة 2022 التي استضافتها على أرضها، لكنها غادرت البطولة آنذاك من دور المجموعات.

ويدخل المنتخبان مواجهة، اليوم، بطموح تحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في البطولة ، خاصة بعد انتهاء المباراة الأخرى في المجموعة الثانية بين كندا والبوسنة والهرسك بالتعادل الإيجابي (1-1)، ما يمنح الفائز فرصة الانفراد بصدارة المجموعة مع ختام الجولة الاولى.

وضمن منافسات كأس العالم، استهل المنتخب الأمريكي فجر اليوم مشواره في كأس العالم 2026 بفوز كبير على ضيفه باراغواي 4-1 ضمن منافسات المجموعة الرابعة، محققاً أكبر انتصار له في تاريخ مشاركاته بالمونديال، في مباراة سيطر عليها أصحاب الأرض منذ دقائقها الأولى على ملعب سوفاي في لوس أنجلوس.