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قطر تستضيف مباراة الملحق الأسيوي المؤهل لملحق تصفيات كأس العالم

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-25T06:45:50+0000
قطر تستضيف مباراة الملحق الأسيوي المؤهل لملحق تصفيات كأس العالم

شفق نيوز/ قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إن قطر ستستضيف المواجهة بين صاحبي المركز الثالث في التصفيات القارية المؤهلة للملحق العالمي لتصفيات لكأس العالم في السابع من يونيو حزيران.

ويلعب الفائز من تلك المواجهة التي ستقام من مباراة واحدة ضد خامس الترتيب في تصفيات أمريكا الجنوبية في 13 أو 14 يونيو في قطر أيضا.

وأشار الاتحاد الآسيوي إلى أنه تم اختيار الموعد والمكان ”لضمان حصول المنتخبين الآسيويين على الاستعداد الأمثل“.

وضمنت إيران وكوريا الجنوبية التأهل للنهائيات بالفعل عن المجموعة الأولى وتتنافس منتخبات الإمارات والعراق ولبنان على المركز الثالث لخوض الملحق.

وتتصدر السعودية المجموعة الثانية متقدمة بنقطة واحدة على اليابان فيما تأتي أستراليا في المركز الثالث.

ومع خروج عمان صاحبة المركز الرابع من السباق سيتحدد المتأهلان من المجموعة الثانية والفريق الذي سيخوض الملحق في نهاية الشهر المقبل.

وتستطيع السعودية حسم تأهلها إلى النهائيات لو انتصرت على الصين في 24 مارس في اليوم الذي تستضيف فيه أستراليا المنتخب الياباني.

وبعد ذلك بخمسة أيام تخرج أستراليا لمواجهة السعودية فيما تلعب اليابان ضد فيتنام في ختام التصفيات.

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