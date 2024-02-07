قطر تزيح إيران وتضرب موعداً مع الاردن في نهائي كأس آسيا

شفق نيوز/ اقصى المنتخب القطري نظيره الايراني بعد تحقيقه الفوز بنتيجة 3-2 في نصف نهائي بطولة كأس آسيا لكرة القدم الجاري أحداثها في العاصمة القطرية الدوحة.

وجرت المباراة على ملعب الثمامة عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت بغداد .

وانتهى الشوط الاول بتقدم منتخب قطر بهدفين مقابل هدف واحد، سجل منتخب إيران هدفه الأول عند الدقيقة الثالثة عن طريق اللاعب سردار ازمون.

وفي الدقيقة 17 سجل قطر هدف التعادل عن طريق جاسم جابر، وفي الدقيقة 43 سجل سجل قطر هدف التعديل عن طريق أكرم عفيف.

وفي الشوط الثاني جاء هدف التعديل لمنتخب ايران من ركلة جزاء نفذها بنجاح جهان بخش في الدقيقة 51 من عمر اللقاء، ليسجل قطر هدف التقدم الثالث في الدقيقة 83 عن طريق المعز علي .

وطرد حكم اللقاء لاعب منتخب ايران شجاع خليل بعد أن أشهر بوجهه البطاقة الحمراء مباشرة لإعاقته مهاجم قطر أكرم عفيف في الدقيقة 90+3 وهو في حالة انفراد ليكمل ايران اللقاء بعشرة لاعبين سيما بعد أن منح حكم المباراة 13 دقيقة كوقت إضافي .

وبهذه النتيجة يواجه المنتخب نظيره الاردني الذي تاهل الى المباراة النهائية والمقررة انطلاقها يوم السبت المقبل عند الساعة السادسة مساءً .