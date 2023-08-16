قطر ترشح "الكرخي" لتمثيل العراق بشبكة قادة المشجعين لكأس أمم آسيا 2024

شفق نيوز / اختارت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المشرفة على البنية التحتية للأحداث الرياضية بقطر، رئيس رابطة مشجعي العراق، مهدي الكرخي، لتمثيل جمهور العراق الرياضي في شبكة ‎قطر لقادة المشجعين لكأس أمم آسيا 2024.

وقال الكرخي، لوكالة شفق نيوز: "سأغادر يوم غد إلى قطر صباحاً لحضور اجتماعات اللجنة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام وسأكون ممثلاً لمشجعي العراق بعد اختياري من قبل اللجنة العليا للمشاريع والإرث المشرفة على البنية التحتية للأحداث الرياضية في قطر".

وأضاف: "أثمن هذا الاختيار الذي أسعدني جداً، وسأكون خير ممثل لمشجعي العراق"، مبيناً أن "الهدف من توجيه الدعوة هو للتواجد في العاصمة القطرية الدوحة والتعرف على آخر المستجدات التنظيمية لبطولة لكأس أمم آسيا 2024".

وتابع الكرخي: "سيكون ضمن أبرز مشجعي آسيا المعروفين خلال أيام الاجتماع".

ويعد مهدي الكرخي، أحد أبرز مشجعي العراق، ويمتلك شعبية واسعة في الأوساط الرياضية المحلية والعربية والقارّية.