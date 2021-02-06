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قطر ترسل خبيرين اجنبيين لدعم المراكز التخصصية لكرة القدم في العراق

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-06T10:12:40+0000
قطر ترسل خبيرين اجنبيين لدعم المراكز التخصصية لكرة القدم في العراق

شفق نيوز/ اكد شامل كامل نائب رئيس الهيئة التطبيعية يوم السبت ان اكاديمية اسباير القطرية وضعت برنامجا تنسيقيا مع مراكز الموهوبين في العراق لدعمه خلال المدة المقبلة .

وقال كامل لوكالة شفق نيوز، ان "مشروع فتح سبعة مراكز للمواهب بكرة القدم في العراق بدعم وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بحاجة الى جهد وبناء صحيح بغية الوصول الى الهدف الذي نخطط له مع الوزارة ".

واكد بانه اتفق مع اكاديمية اسباير لدعم المراكز العراقية ، مبينا انه "تم الاتفاق على ارسال اثنين من خبرائها من المدربين الاجانب المتخصصين بهذا المجال الى العراق لمدة معينة لوضع آلية عمل المراكز بالتنسيق مع مدربينا المحليين بغية العمل وفق الاسس الصحيحة ".

واشار كامل الى ان "حضورهم للعراق سيمنح الخبرة لمدربينا من خلال تعايشهم مع الخبراء الاجانب الذين لهم باع طويل في هذا المجال" .

واوضح انه "سيبحث مع الاكاديمية القطرية امور عديدة في اجتماع موسع سيتم عقده في الدوحة قريبا يصب لصالح الكرة العراقية ".

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