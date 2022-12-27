قطر تحول غرفة إقامة ميسي إلى "متحف"

شفق نيوز/ أعلنت جامعة قطر، يوم الثلاثاء، استغلال غرفة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الذي اختير أفضل لاعب في مونديال قطر، بعد أن حصد الكأس التي غابت عن بلاده لأكثر من ثلاثة عقود، لتصبح "متحفا مصغرا".

وذكرت الجامعة على حسابها على تويتر: "جامعة قطر تُعلن عن تخصيص الغرفة التي أقام بها لاعب المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي أثناء فترة مونديال قطر لتصبح متحفا مصغرا".

ورفع ميسي رصيده إلى 37 لقبا في مسيرة مظفرة شهدت فوزه في جميع البطولات من دون استثناء، وارتقى إلى مصاف أساطير الكرة إلى جانب البرازيلي بيليه ومواطنه مارادونا.

#جامعة_قطر تُعلن عن تخصيص الغرفة التي أقام بها لاعب المنتخب الأرجنتيني ليونيل #ميسي أثناء فترة مونديال قطر لتصبح متحفًا مصغرًا#كأس_العالم_قطر2022 #قطر2022 pic.twitter.com/8QUpJAI64r — جامعة قطر (@QatarUniversity) December 27, 2022

وفي آخر ظهور له في نهائيات كأس العالم، حطّم ميسي العديد من الأرقام القياسية، منها مشاركته في مباراته الـ 26 في المونديال، فيما سجل هدفين من ثلاثية فريقه في تعادل مثير 3-3 أمام فرنسا، قبل الاحتكام إلى سيناريو الركلات الترجيحية الذي ابتسم للأرجنتين.

من جهة أخرى، أعلن مدرب باريس سان جرمان الفرنسي، كريستوف غالتييه، أن ميسي، سيعود إلى تمرينات فريقه في الثاني أو الثالث من يناير/ كانون الثاني المقبل، بعد أن نال فترة من الراحة بعد المونديال.

ولن يكون ميسي موجودا على الأجح مع فريق العاصمة الفرنسية حتى المرحلة الثامنة عشر من الدوري الفرنسي عندما يستقبل إنجيه.

ويحتل سان جرمان المركز الأول في الدوري الفرنسي برصيد 41 نقطة بفارق خمس نقاط عن لنس الثاني.

ويأمل سان جرمان أن يبني على تألق نجمَيه ميسي وكيليان مبابي في كأس العالم، بعد وصول اللاعبَين إلى النهائي، من أجل السعي لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا بعد طول انتظار، حيث سيكون على موعد مع مواجهة نارية أمام بايرن ميونيخ الألماني في الدور ثمن النهائي بدءا من 14 فبراير/ شباط المقبل.