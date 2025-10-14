قطر تتأهل إلى كأس العالم 2026

شفق نيوز- بغداد

تأهل المنتخب القطري لكرة القدم إلى مونديال 2026، مساء اليوم الثلاثاء، بعد تغلبه على نظيره الإمارات بنتيجة 2-1.

وجرت المباراة في ملعب جاسم بن حمد في قطر ضمن منافسات المجموعة الأولى للملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وتقدمت قطر في الدقيقة 49 مع بداية الشوط الثاني بهدف سجله خوخي بوعلام من رأسية متقنة، وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 74 عن طريق بيدرو ميغيل، وقلص المنتخب الإماراتي النتيجة في الدقيقة 90+8 بعد تسجيل محمد عبد الله هدف لفريقه.

وحصل لاعب قطر طارق سلمان على بطاقة حمراء في الدقيقة 89 ليطرد من أرض الملعب ويكمل قطر المباراة بعشرة لاعبين حتى نهاية اللقاء.