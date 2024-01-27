قطر تتمنى أن يكون نهائي كأس آسيا عراقياً – قطرياً

شفق نيوز/ أعرب زيرُ الشباب والرياضة القطري حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، يوم السبت، عن تمنياته بأن يكون نهائي كأس اسيا الجارية احداثها في الدوحة، عراقياً – قطرياً.

جاء ذلك خلال زيارته لتدريبات المنتخب الوطني العراقي، بحسب بيان للاتحاد العراقي ورد لوكالة شفق نيوز.

وهنأ الوزير القطري كتيبة خيسوس كاساس على المُستوى المتميز الذي ظهر عليه المنتخبُ العراقيّ في الأدوار الأولى وحصوله على العلامة الكاملة، مشيداً بروحيةِ لاعبي المنتخب العراقي، إضافةً إلى رؤيةِ الاتحاد العراقيّ ومخططاته في استقطاب الوجوه الشابة و اليافعة في المنتخب الوطنيّ.

وتمنى الوزير القطري لأسود الرافدين الذهاب بعيداً والوصول إلى أبعد نقطةٍ في البطولة، وأن يكون النهائي بين العراق وقطر، مؤكداً أن مواجهةَ العراق والأردن هي بمنزلة عينين في رأسٍ واحدٍ، لأنهما منتخبان عربيان نكن لهما كل الحب والاحترام.

وكثّف المنتخب الوطني العراقي، تدريباته، تحضيراً لمُواجهةِ نظيره الأردني غداً الاثنين الساعة الثانية والنصف في ستاد خليفة الدوليّ ضمن إطارِ مباريات الدور ثمن النهائي لمنافساتِ كأس آسيا 2023.

وشهدت تدريباتُ اليوم حضورَ رئيس الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال والنائبين الأول والثاني علي جبار ويونس محمود، والأعضاء غالب الزاملي ومحمد ناصر وأحمد الموسوي و الأمين العام محمد فرحان.

من جهته، شكر رئيسُ الاتحاد العراقيّ عدنان درجال زيارة حمد لتدريبات الأسود، ومتابعته ودعمه للرياضةِ العراقيّة، وتحديداً في كرة القدم، وموقف دولة قطر في الوقوف إلى جانب العراق في الكثير من المناسباتِ، متمنياً نجاحَ البطولة من حيث التنظيم المثالي والحضور الجماهيري، خصوصاً أن دولةَ قطر كانت ولا تزال سباقةً في التجارب الناجحة في استضافةِ العديد من البُطولاتِ في مختلف الأصعدة.

من جهةٍ أخرى، يعقد يوم غد الأحد في الساعة 11:00 صباحاً المؤتمرُ الصحفيّ لمدرب المنتخب الوطنيّ خيسوس كاساس في مشيرب، وسيكون إلى جانبه لاعب المنتخب الوطنيّ علي جاسم.

على صعيدٍ متصلٍ، يخضع حارسُ المنتخب الوطنيّ فهد طالب، مساء اليوم السبت، إلى فحوصاتٍ طبيةٍ للكشفِ عن حالته بعد تعرضه إلى إصابةٍ أثناء تدريباتِ الأمس.