قطر تتمسك بـ"أمل" التأهل ومدرب البحرين: كأس الخليج أهم انجازاتي

شفق نيوز/ عدّ مدرب منتخب البحرين لكرة القدم هيليو سوزا، اليوم الثلاثاء، أن كأس الخليج كان أبرز إنجازاته مع الفريق، في حين تمسك مدرب قطر بـ"الأمل" للتأهل إلى الدور الثاني.

وقال مدرب منتخب البحرين هيليو سوزا في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب انتهاء لقاء البحرين وقطر في إطار الجولة الثانية للمجموعة الثانية، والتي استضافها ملعب الميناء الأولمبي وفاز بها البحرين " كنا جيدين منذ بداية المباراة، وكانت رغبتنا كبيرة بالفوز، اللاعبون كانوا في يومهم وتمكنا من الخروج بالنقاط الكاملة.

وأضاف المدرب "لكل مباراة قصة مختلفة، نظام البطولة المجمعة يجب عليك أن تلعب برتم عال، أؤمن بجميع اللاعبين معي، وفي كل يوم نسعى للتطور على جميع الأصعدة".

وتابع مدرب البحرين أن "هناك لاعبين شباب يلعبون لأول مرة، لأنهم يلعبون مع أنديتهم، وبالتالي يستحقون الثقة والفرصة في هذه البطولة، وهذه المباريات ونوعيتها تساعد على تطور اللاعبين مستقبلاً"، مبيناً أن "أفضل إنجاز في مسيرتي مع البحرين كان بطولة الخليج والتي أخرجت العديد من اللاعبين الواعدين بعد ذلك".

وبيّن سوزا أن "أثق بجميع اللاعبين معي، عرفنا كيف نعود بالمباراة، وكنا نعرف أهمية النقاط أمام منتخب قطر"، موضحا أيضا "كانت هناك مخاطرات في بعض دقائق المباراة من حيث تغيير مراكز اللاعبين ومنح الثقة للاعبين الجديد ولكننا نجحنا".

من جهته قال مدرب قطر بينييرو عن المباراة قائلاً: كانت مباراة مفتوحة وجيدة خاصة للجمهور، المنتخبين قدما أداء جيدا، واستطاع البحرين الفوز".

وعن تراجع الفريق في الشوط الثاني من المباراة أوضح المدرب "لدينا 4 أو 5 لاعبين جدد، البحرين تفوقت بدنيا واضطررنا للتراجع"،مبينا بالقول "لا يمكن أن ألوم اللاعبين لأنهم لم يسجلوا، محمد وعد من أهم اللاعبين ويتميز بالتسديد لذا تركته.

وأضاف بينيرو "إذا فزنا في اللقاء القادم سنتأهل، ولكنه لن يكون سهلاً"، مشيرا الى ان "رغبة الكادر الفني هي اكتساب اللاعبين للثقة"، وافتقدنا الخبرة وهذا أمر طبيعي، إذ نواجه مشاكل بدنية سببت أخطاء نتمنى تلافيها في اللقاء القادم".