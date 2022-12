قطر تتبرع بثالث ملعب مونديالي بعد خروجه من الخدمة.. فيديو

شفق نيوز/ ودع استاد "المدينة التعليمية"، الذي يقع في مدينة الريان القطرية، مباريات كأس العالم 2022 عقب نهاية مواجهة البرازيل ضد كرواتيا في ربع نهائي مونديال قطر.

وتأهل المنتخب الكرواتي إلى نصف نهائي مونديال قطر، بفوزه على نظيره البرازيلي بركلات الترجيح (4-2)، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي لمباراتهما في ربع النهائي بالتعادل 1-1.

وبعد هذه المباراة، انتهى مشوار استاد المدينة التعليمية في بطولة كأس العالم بعدما استضاف 8 مباريات مختلفة، أولها مباراة الدنمارك وتونس في دور المجموعات.

وعقب انتهاء مشواره في المونديال، فإن استاد المدينة التعليمية سيتم تخفيض سعته إلى 25 ألف متفرج، حيث يتسع الاستاد إلى ما يقرب من 45 ألف متفرج حاليا، وسيتم التبرع بباقي المقاعد في الأيام المقبلة.

Education City Stadium looks ready to host 🇭🇷 vs 🇧🇷🏟️ Come, take a tour!#FIFAWorldCup pic.twitter.com/BGVSzn1PkO