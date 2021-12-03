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قطر تبلغ ربع نهائي كأس العرب بعد الفوز على عُمان

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-03T15:52:21+0000
قطر تبلغ ربع نهائي كأس العرب بعد الفوز على عُمان

شفق نيوز/ تأهل المنتخب القطري، يوم الجمعة، إلى ربع نهائي كأس العرب FIFA قطر 2021 عقب فوزه على عمان 2-1 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.

وسجل لاعب المنتخب القطري أكرم عفيف الهدف الاول في الدقيقة 32 من عمر المباراة عبر ركلة جزاء، وعادلَ لاعب منتخب عمان النتيجة في الدقيقة 74.

وفي الدقيقة (90+8) سجل لاعب المنتخب العماني فهمي دوربين الهدف الثاني لقطر عن طريق الخطأ في مرماه.

ويحتل المنتخب القطري صدارة المجموعة بـ6 نقاط فيما يأتي المنتخب العراقي في مركز الوصافة بنقطتين وعمان في المركز الثالث بنقطة والبحرين في المركز الرابع (نقطة).

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