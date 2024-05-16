قطر اولا والسعودية ثانيا والعراق ثالثا في بطولة غرب آسيا للطاولة في السليمانية

شفق نيوز/ اختتمت في السليمانية يوم الخميس، بطولة غرب اسيا للشباب والشابات لكرة الطاولة.

وتوج في ختام البطولة المنتخب القطري بلقب البطولة وحل المنتخب السعودي ثانيا وحل منتخبنا العراقي بالمركز الثالث.

وانطلقت منافسات بطولة غرب آسيا لتنس الطاولة للشباب والشابات، المؤهلة إلى نهائيات آسيا، يوم أمس الأربعاء ، حيث أقيمت المنافسات في مجمع كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة السليمانية، بمشاركة أربعة منتخبات تمثل دول غرب آسيا، وهي العراق والسعودية والبحرين وقطر.